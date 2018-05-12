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14. 05. 2018

В Ночь музеев кинотеатр устроит показы фильмов о великих художниках, концерт Shuma и Мозгобойню

Картины Босха, Караваджо, Ван Гога в деталях, а также концерт этно-группы Shuma в формате Dolby – все это и еще кое-что смогут увидеть столичные жители в ночь с 19 на 20 мая в кинотеатре в Gallileo. В таком формате сеть Silver Screen присоединяется в этом году к проекту «Ночь музеев».

Одновременно в трех залах кинотеатра будут показаны документальные фильмы о художниках, с рассказом о мастерах и их знаковых полотнах.

Винсент Ван Гог — Новый взгляд
Удивительный мир Иеронима Босха
Караваджо: Душа и кровь

Крупные планы и HD-съёмка картин подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах.  Это возможность увидеть мельчайшие детали шедевров.

Параллельно с фильмами о художниках в других залах пройдет:

  • концерт этно-группы Shuma. Впервые мощный, гипнотический голос Руси можно услышать в  формате DOLBY. На концерте будет работать виджей Сергей Новицкий, участник группы «Серебряная свадьба», проектов «Кабаре в Квадрате», «Музыка - ВСЁ!». В режиме онлайн он будет визуализировать музыку на огромный экран.
  • Мозгобойня, игра на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и кучей впечатлений. 7 туров по 7 вопросов в каждом. И всего 100 секунд, чтобы сдать бланки с ответами.
  • показ трейлеров киноновинок 2018-2019 годов.

«Ночь» стартует в 22.00 в субботу 19 мая. Гости проекта могут купить единый билет за 19 рублей и посетить все 6 залов с разными активностями. То есть,  свободно передвигаться между разными площадками и наслаждаться музыкой, картинами или участвовать в игре.

В перерывах в холле будет работать диджей, пройдет розыгрыш подарков на конкурсах.

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