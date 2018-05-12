Ляшенко рассказал, как будут расти цены на бензин

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ рассказал о том, как будет повышаться стоимость бензина на белорусских заправках. «Нами задекларирована была политика сдержанного роста цены. Либо, если понижения, то тоже сдержанного», - сказал он.

И хотя, по его словам, замедление роста цен может сказываться на работе предприятий отрасли, концерн помнит «о наших потребителях».

Говоря о возможном повышении стоимости нефти в мире, глава «Белнефтехима» подчеркнул, что «стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться» синхронно с повышением цен российскими коллегами.