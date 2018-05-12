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14. 05. 2018

Naviband показали, как проходила подготовка к «Евровидению»

Белорусские музыканты из группы Naviband, который в прошлом году представляли Беларусь на «Евровидении», а в этом объявляли баллы от нашей страны, показали в Instagram, как проходила подготовка к этому знаменательному моменту.

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«Уже вовсю готовимся сегодня объявить 12 баллов от Беларуси в финале Евровидения», - написали они накануне финала конкурса.

Примечательно, что в подготовке принимал непосредственное участие и новорожденный Матей.

 

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