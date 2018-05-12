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14. 05. 2018

«Гродно Азот»: не только модернизация, но и строительство нового комплекса

Источник фото: МЧС

Строительство нового азотного комплекса на базе существующего в Гродно предприятия даст экономию от 180 млн долларов. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

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По его словам, запланирована не только модернизация ОАО "Гродно Азот", но и строительство нового азотного комплекса стоимостью более 1 млрд долларов с целью создания новых мощностей по аммиаку и карбамиду. Для возведения комплекса будет использоваться существующая инфраструктура.

Что касается выбора инвестора, то сначала будет объявлен конкурс, предложения будут поступать и рассматриваться в течение полугода. По словам Игоря Ляшенко, риски реализации проекта будут меньше, если инвестором выступит владелец сырьевого ресурса - природного газа.

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