Анжелика Агурбаш заявила о линчевании участницы «Евровидения» от России

Белорусская певица, бывшая участница конкурса «Евровидения» Анжелика Агурбаш заявила в Instagram о «линчевании» участницы этого музыкального состязания 2018 года от России Юлии Самойловой, которая не смогла пройти в финал конкурса.

«Друзья мои, я если честно пребываю в шоке от этого потока линчевания артиста... В 2005 году я не прошла в финал Евровидения и мне тоже пришлось не сладко в то время... Но то, что сегодня творится в сети - это за пределами моего сознания. Это всего лишь конкурс!!! Будьте добрее!!!» - рассказала певица.

«Пройдет время, и Юля будет вспоминать этот момент своей жизни, как колоссальный опыт своего становления!!! Юленька, лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет!!! Удачи тебе, девочка!!!» - отметила она.