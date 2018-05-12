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14. 05. 2018

Анжелика Агурбаш заявила о линчевании участницы «Евровидения» от России

Белорусская певица, бывшая участница конкурса «Евровидения» Анжелика Агурбаш заявила в Instagram о «линчевании» участницы этого музыкального состязания 2018 года от России Юлии Самойловой, которая не смогла пройти в финал конкурса.

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«Друзья мои, я если честно пребываю в шоке от этого потока линчевания артиста... В 2005 году я не прошла в финал Евровидения и мне тоже пришлось не сладко в то время... Но то, что сегодня творится в сети - это за пределами моего сознания. Это всего лишь конкурс!!! Будьте добрее!!!» - рассказала певица.

«Пройдет время, и Юля будет вспоминать этот момент своей жизни, как колоссальный опыт своего становления!!! Юленька, лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет!!! Удачи тебе, девочка!!!» - отметила она.

Сегодня поддержали  с Дашей @dariayalins Юленьку Самойлову @jsvok в программе #ПустьГоворят я была совсем недолго, боялась, что не успею совсем... 🚀🙈 Друзья мои, я если честно пребываю в шоке от этого потока линчевания артиста... 😓🤕😰 В 2005 году я не прошла в финал Евровидения и мне тоже пришлось не сладко в то время... 😔 но то, что сегодня творится в сети - это за пределами моего сознания. Это всего лишь конкурс!!! Будьте добрее!!! ❤❤❤🙏🙏🙏 Пройдет время и Юля будет вспоминать этот момент своей жизни, как колоссальный опыт своего становления!!! Юленька, лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет!!! Удачи тебе, девочка!!! 💋💋💋✌✌✌🌹🌹🌹 Была очень рада повстречать своих друзей в студии! ✌👌 И конечно же болею за команду Филиппа @fkirkorov #DoReDos @doredos_official 👌✌💃🙌🙌🙌📺 #Евровидение2018 #ЮлияСамойлова #добро #дружба #Любовь #ФилиппКиркоров

A post shared by АНЖЕЛИКА Агурбаш (@angelicaagurbash) on

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