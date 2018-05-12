Под Минском резко выросла продажа загородных домов

Количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья под Минском за апрель выросло на 16,9%, что является рекордом с ноября 2014 года, когда накануне девальвации собственники массово продавали загородную недвижимость. По сравнению с апрелем 2017 года предложение увеличилось на 24,4%.

При этом рост отмечен во всех сегментах. Лишь домов, построенных начиная с 2000 года, в апреле стало меньше на 8%. Предложение дач в апреле выросло сразу на 35%, передает realt.by.

При этом отмечается падение спроса на такой вид недвижимости. По итогам первого квартала в Минском районе зафиксировано на 1% меньше сделок, чем за аналогичный период 2017 года, а в соседних районах — на 14% меньше.

Цены в апреле падали по всем сегментам, и лишь на недострои увеличились на 0,5%. На другие типы загородной недвижимости они снизились на 1,6-8,5%.