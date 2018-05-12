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14. 05. 2018

Алена Ланская улетела в Душанбе раньше Лукашенко

Белорусская певица Алена Ланская улетела в столицу Таджикистана Душанбе, куда на днях должен прибыть и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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«Полетели в Душанбе!» - отметила она в Instagram.

В столице Таджикистана певица примет участие в Днях белорусской культуры.

 

Полетели в #душанбе ! #днибелорусскойкультуры

A post shared by Aliona Lanskaya (@alyonalanskaya) on

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