Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен

В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании.

смотрите также Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион «Главное — пересмотреть подходы к детскому хоккею и, думаю, все будет нормально», - рассказал он. По его словам, в Беларуси также не хватает ледовых катков. «Когда мне говорят, что у нас много ледовых арен, мне смешно», - подчеркнул Михаил Захаров, добавив, что с населением в 10 млн человек должно быть хотя бы 100 ледовых катков.