Широкая денежная масса в Беларуси сократилась на 1,5%

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 мая составила 38,38 млрд рублей, уменьшившись за апрель на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объем наличных денег в обороте увеличился до 2,5 млрд рублей, или примерно на 6,4%.
Активная рублевая денежная масса выросла на 1,75% до 6,68 млрд рублей.
Денежная масса в национальном определении на 1 мая сложилась на уровне 13,02 млрд рублей, сократившись за апрель на 1,6%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в рублях, за апрель сократился на 13,9% до 574,8 млн рублей.
Рублевая денежная масса на 1 мая составила 13,6 млрд рублей и уменьшилась на 2,2%.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, сократился до 2,33 млрд рублей, или на 1,97%.
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