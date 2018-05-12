«J:морс» сыграли концерт-сюрприз на Зыбицкой

Группа «J:морс» сыграла спонтанный акустический мини-концерт в районе улицы Зыбицкой в Минске. Это была открытая репетиция акустической программы лучших песен, которая будет представлена 25 мая в столичном Дворце профсоюзов.

О проведении мероприятия «J:морс» сообщили поклонникам всего за час с небольшим до начала с помощью видео, где даже не был указан адрес. Тем не менее, к началу выступления на перекрестке улицы Герцена и переулка Музыкального их уже ждали зрители.

– 25 мая мы играем в Минске большой акустический концерт и решили устраивать иногда внезапные репетиции по городу, пока вам и нам не надоест. Она коротенькая, но мы хотели проверить, как это все работает, – сказал публике Владимир Пугач.

В рамках получасовой открытой репетиции прозвучали песни: «Маё сонца», «Воздух» «Беларускае золата», «Шмели», «Ледоколы», «Электричество». Полное видео репетиции доступно на страничке «J:морс» на VK.

«J:морс» с программой «Акустика»

25 мая – Минск, Дворец профсоюзов – 19:00

Билеты: от 40 до 60 рублей

Продажа: Kvitki.by, Ticketpro.by, в кассах города, салонах «Евросеть», «Связной», «На связи».

Инфолиния: (44) 551 77 06, (29) 851 77 06