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14. 05. 2018

Семашко уверен в экспортных перспективах БелАЭС

Источник фото: Telegraf.by

В ближайшее время вопросы строительства и эксплуатации БелАЭС рассмотрят с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил 14 мая вице-премьер Владимир Семашко на выставке «Атомэкспо» в Сочи. «Грядет доклад президенту страны непосредственно на площадке станции», - сказал он.

При этом вице-премьер напомнил, что первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. По его словам, ввод АЭС позволит снизить потребление природного газа на 5,5 млрд кубометров в год и на 7−10 млн тонн сократить выбросы парниковых газов, передает TUT.by.

Другим позитивным эффектом он назвал развитие в Беларуси электротранспорта, в частности электробусов, которые при этом в плане электроэнергии на 15% эффективнее троллейбусов.

Владимир Семашко уверен, что есть у АЭС и экспортные перспективы как на рынке ЕАЭС, так и на рынке дальнего зарубежья. Вместе с тем он отказался уточнить, с какими странами и компаниями идут переговоры.

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