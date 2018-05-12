В Беларуси разработан регламент посещения рожениц родственниками

В Беларуси разработан регламент посещения рожениц в роддомах отцами и близкими родственниками. Об этом сообщила 14 мая главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы министерства здравоохранения Юлия Савочкина.

В настоящий момент документ находится на согласовании в министерстве. Планируется, что в ближайшее время его представят организациям здравоохранения, передает БелТА.

При этом Юлия Савочкина особо подчеркнула, то навестить молодую маму, если она сама того захочет, смогут не только отцы, но и все родственники.

