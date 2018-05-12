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14. 05. 2018

В Щучинском районе пациент едва не убил медсестру

В Щучинском районе в городском поселке Желудок в отделении сестринского ухода пациент 1949 года рождения с ножом набросился на медсестру. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

Пациент находился на медико-социальном обеспечении, примерным поведением не отличается, ранее злоупотреблял спиртным. Медсестра 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, поставившему посредине комнаты свою зимнюю обувь. Тот в ответ схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову.

От ударов клинок сломался. Тогда мужчина начал избивать медсестру точильным бруском, но женщине удалось вырваться и убежать.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

 

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