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14. 05. 2018

Молдова рассчитывает на поддержку Беларуси в ЕАЭС

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь и Молдова рассчитывают сохранить динамику роста товарооборота. Об этом говорилось 14 мая на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета.

Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на недавнюю встречу президентов в Кишиневе, между странами накопились вопросы, которые необходимо решать, передает БелТА.

В свою очередь Игорь Додон рассказал, что тракторы, подаренные белорусской стороной, доставлены в нуждающиеся регионы, а совместно посаженная президентами кукуруза уже взошла. По его словам, динамика двухсторонней торговли «дает очень хороший сигнал, что и в этом году продолжим рост торговли между нашими странами».

Он также выразил надежду, что Беларусь поддержит Молдову при рассмотрении предоставления ей статуса наблюдателя при ЕАЭС.

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