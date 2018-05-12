Лукашенко заявил, что ждал встречи с Пашиняном

В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 14 мая с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета. "Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить", - сказал он.

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Президент выразил готовность подробно рассказать новому премьеру Армении о развитии отношений между странами и деятельности ЕАЭС, передает БелТА.

Александр Лукашенко еще раз поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром и предложил рассчитывать на Беларусь. «Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской», - заверил он.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что в развитии белорусско-армянских отношений есть большой незадействованный потенциал, несмотря на то, что в последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос.

«В Армении есть очень много интересного для белорусского бизнеса. Думаю, так же и в Беларуси», - сказал премьер, добавив, что отношения между странами всегда будут на высоком уровне независимо от того, кто будет занимать высокие госдолжности.