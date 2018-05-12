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15. 05. 2018

В Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

15 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

16-17 мая погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном с центром над юго-востоком Польши, передает Белгидрометцентр.

16 мая преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, днем местами по Брестской области сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу +18..+19°С.

17 мая на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти, умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С, в юго-западных районах +16..+19°С.

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