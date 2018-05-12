В Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

15 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
16-17 мая погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном с центром над юго-востоком Польши, передает Белгидрометцентр.
16 мая преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, днем местами по Брестской области сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу +18..+19°С.
17 мая на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти, умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С, в юго-западных районах +16..+19°С.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.