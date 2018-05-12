Двое молдован пытались выехать из Беларуси под тюками с одеждой

Двое граждан Молдовы пытались выехать из Беларуси в Украину под тюками с одеждой. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Инцидент произошел 11 мая в пункте пропуска "Новая Рудня" на белорусско-украинской границе.

Пограничники в грузопассажирском автомобиле Mercedes обнаружили двух нарушителей границы, которые прятались под одеждой. Документов, позволяющих пересекать границу, у них не было. Возвращались они домой из Санкт-Петербурга, где работали строителями.

Водитель, тоже гражданин Молдовы, знал о нелегалах, но хотел на них заработать. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции). А в отношении его соотечественников начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП.