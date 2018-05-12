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15. 05. 2018

Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая прибыл с официальным визитом в Таджикистан. Самолет главы белорусского государства приземлился в аэропорту столицы этой среднеазиатской страны - Душанбе.

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Визит продлится по 16 мая. В ходе него запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которых будут рассмотрены итоги и планы развития торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализации совместных проектов и инвестиционного взаимодействия, работы на рынках третьих стран, передает БелТА.

Президенты также примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Таджикистане и бизнес-форуме "Беларусь - Таджикистан - Афганистан".

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