Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая прибыл с официальным визитом в Таджикистан. Самолет главы белорусского государства приземлился в аэропорту столицы этой среднеазиатской страны - Душанбе.

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Визит продлится по 16 мая. В ходе него запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, на которых будут рассмотрены итоги и планы развития торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализации совместных проектов и инвестиционного взаимодействия, работы на рынках третьих стран, передает БелТА.

Президенты также примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Таджикистане и бизнес-форуме "Беларусь - Таджикистан - Афганистан".