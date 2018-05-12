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15. 05. 2018

В Беларуси создан Китайско-белорусский инвестиционный фонд

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №163 "О Китайско-Белорусском инвестиционном фонде". Как сообщили в Администрации главы государства, его учредителями выступят китайская компания CITIC Construction, доля которой составит 60%, и ОАО "АСБ Беларусбанк" (40%). Фонд создается на десять лет, размер его уставного фонда - 1 млн долларов.

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Фонд будет вкладывать средства в белорусские инвестпроекты в обмен на акции или облигации предприятий. Для финансирования проектов он будет размещать акции и облигации собственной эмиссии на зарубежных и внутреннем рынках.

Совокупный объем инвестиций за первые два года работы фонда должен составить 50 млн долларов. Для этого запланирован ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.

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