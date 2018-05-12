В Минске в детский сад забрел лось

В Минск утром 15 мая забрел лось. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел около 05:30. Животное заметили сотрудники Госавтоинспекции.

Чтобы определить направление движения лося, они сопровождали его по территории Заводского района и заметили, как животное зашло на территорию детского сада по улице Голодеда.

На место прибыли спасатели и представители Минского лесопаркового хозяйства, «Фауна города», ГАИ, которые провели спецоперацию по отлову лося. Животному ввели транквилизатор и отвезли на обследование, чтобы затем выпустить в лесу за пределами Минска.