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15. 05. 2018

В Минске в детский сад забрел лось

Источник фото: МЧС

В Минск утром 15 мая забрел лось. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел около 05:30. Животное заметили сотрудники Госавтоинспекции.

Чтобы определить направление движения лося, они сопровождали его по территории Заводского района и заметили, как животное зашло на территорию детского сада по улице Голодеда.

На место прибыли спасатели и представители Минского лесопаркового хозяйства, «Фауна города», ГАИ, которые провели спецоперацию по отлову лося. Животному ввели транквилизатор и отвезли на обследование, чтобы затем выпустить в лесу за пределами Минска.

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