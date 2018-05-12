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15. 05. 2018

Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира

Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.

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Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом встречи являются словаки, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 1,29-1,34.

Ранее Беларусь уже проиграла Швеции — 0:5, Франции — 2:6, России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4.

Также 15 мая состоятся еще пять заключительных матчей групповой стадии. В группе «А» россияне сразятся со шведами, а швейцарцы - с французами. В группе «В» пройдут поединки Финляндия — США, Канада — Германия, Латвия — Дания.

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