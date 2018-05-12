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15. 05. 2018

Лукашенко намерен вместе с Таджикистаном двигаться в другие страны

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество, заявил 15 мая президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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"Я лично очень хочу, чтобы Таджикистан стал в ряд самых развитых и передовых стран", - сказал он, добавив, что приехал в страну, «чтобы укрепить наши связи».

Александр Лукашенко отметил успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Беларуси и Таджикистана, но и других стран региона. "Мы соседей подтянем в Таджикистан и покажем наши возможности. Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", - заявил он.

В свою очередь Эмомали Рахмон подчеркнул, что Беларусь является одним из ключевых партнеров Таджикистана, а визит, по его словам, даст «новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества».

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