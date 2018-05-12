Лукашенко и Рахмон принимали совместное заявление обо всем хорошем

По итогам официальных переговоров в Душанбе президенты Беларуси и Таджикистана приняли совместное заявление, в котором подтвердили готовность укреплять политический диалог, наметили пути развития двусторонних отношений и взаимодействия по важнейшим вопросам международной повестки дня. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Президенты подчеркнули приоритетное значение взаимодействия в сфере торгово-экономического сотрудничества и выразили стремление к его расширению, обозначили заинтересованность в росте объемов двусторонней торговли, развитии долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении инвестиционного взаимодействия.

Стороны договорились поощрять создание совместных производств, совершенствовать условия работы белорусских и таджикских инвесторов, принимать меры по реализации проектов в горной металлургии и строительстве, в легкой и пищевой промышленности, в сферах сельхозкооперации и логистики, расширять взаимодействие между регионами, создавать условия для развития прямых связей между хозяйствующими субъектами.

Глава государств подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия в образовании, науке, технике, культуре, искусстве, здравоохранении, спорте и туризме.

В заявлении говорится о взаимодействии на международных площадках, подчеркнуто стремление к содействию укреплению мира, безопасности и стабильности в региональном и международном масштабах. Отмечена решимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием.