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15. 05. 2018

В Беларуси подешевели евро и российский рубль

На торгах 15 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро снизился на 0,45% и составил 2,3846 рубля.

Доллар подорожал на 0,0001 рубля до 2,0004 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,25% до 3,232 белорусских за 100 российских.

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