Жительница Могилева отдала «жениху из Англии» 17 тыс. долларов

Мошенник выманил через социальные сети у жительницы Могилева почти 16,8 тыс. долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете. Женщина познакомилась в социальных сетях с «бизнесменом из Англии». Переписка длилась почти год.
Мошенник признавался в любви, обещал все оставить ради белоруски и приехать в Могилев. Но для этого ему нужно было разобраться с бизнесом. Мужчина просил перевести ему деньги с условием, что обязательно их вернет.
Женщина неоднократно переводила ему деньги. Однажды он даже вернул ей 2,2 тыс. долларов. Но после крупного перевода "жених" исчез. Сейчас женщина вместе со следователями устанавливает личность "бизнесмена".
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира
Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
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Чемпионат мира по хоккею-2018
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.