Жительница Могилева отдала «жениху из Англии» 17 тыс. долларов

Мошенник выманил через социальные сети у жительницы Могилева почти 16,8 тыс. долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете. Женщина познакомилась в социальных сетях с «бизнесменом из Англии». Переписка длилась почти год.

Мошенник признавался в любви, обещал все оставить ради белоруски и приехать в Могилев. Но для этого ему нужно было разобраться с бизнесом. Мужчина просил перевести ему деньги с условием, что обязательно их вернет.

Женщина неоднократно переводила ему деньги. Однажды он даже вернул ей 2,2 тыс. долларов. Но после крупного перевода "жених" исчез. Сейчас женщина вместе со следователями устанавливает личность "бизнесмена".