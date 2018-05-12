Из окна Житковичской райбольницы выбросился пациент

Житковичский районный отдел Следственного комитета Беларуси выясняет обстоятельства смерти пациента Житковичской центральной районной больницы, который выпал из окна четвертого этажа.
Как сообщили в УСК по Гомельской области, что 48-летний мужчина, находившийся на лечении в хирургическом отделении больницы, выпал из окна в ночь на 12 мая. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В качестве основной версией трагедии следствие рассматривает самоубийство.
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира
Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.