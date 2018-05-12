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15. 05. 2018

Из окна Житковичской райбольницы выбросился пациент

Житковичский районный отдел Следственного комитета Беларуси выясняет обстоятельства смерти пациента Житковичской центральной районной больницы, который выпал из окна четвертого этажа.

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Как сообщили в УСК по Гомельской области, что 48-летний мужчина, находившийся на лечении в хирургическом отделении больницы, выпал из окна в ночь на 12 мая. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В качестве основной версией трагедии следствие рассматривает самоубийство.

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