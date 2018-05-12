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15. 05. 2018

В Беларуси россиянина обвиняют в лжепредпринимательстве

В Беларуси возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, которому инкриминируются лжепредпринимательство и уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Мужчина зарегистрировал в Беларуси торговое предприятие, а затем в 2013 году ввез на в страну для внутреннего потребления три седельных тягача и два полуприцепа с освобождением от уплаты таможенных пошлин. Но товар по назначению не использовался, а его местонахождение в стране не установлено. Ущерб от неуплаты таможенных платежей оценивается в 104,6 тыс. рублей.

Генпрокуратура направила российским коллегам материалы уголовного дела в отношении фигуранта.

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