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15. 05. 2018

Даша Март показала всем свои кокосы

Белорусская модель Даша Март продолжает отдыхать на индонезийском острове Бали и делиться своими фотографиями.

Например, как она дегустирует кокосы на фоне рисовых полей.

Рисовые поля завораживают 😍

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Примечательно, что вместе с Дашей Март на Бали отдыхает и ее муж, хоккеист Александр Бородуля. Но совместными фотографиями супружеская пара не делится.

 

Позолоти ручку✋🏼🐒

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