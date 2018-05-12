Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 17:20
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
15. 05. 2018

Алина Талай призналась в зависимости

Белорусская бегунья Алина Талай призналась в Instagram о своей зависимости, правда, музыкальной.

По ее словам, даже во время занятий она не может обойтись без наушников.

Сейчас легкоатлетка проходит предсезонную тренировку в Турции, а в скором времени намерена приступить к первым соревнованиям.

Это Интересно
Актуальное
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.