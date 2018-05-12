Алина Талай призналась в зависимости

Белорусская бегунья Алина Талай призналась в Instagram о своей зависимости, правда, музыкальной.

По ее словам, даже во время занятий она не может обойтись без наушников.

Сейчас легкоатлетка проходит предсезонную тренировку в Турции, а в скором времени намерена приступить к первым соревнованиям.