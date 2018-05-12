В Беларуси будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

16 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +20..+26°С, по юго-западу страны +17..+19°С.. Атмосферное давление будет падать.

17-18 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Польши, передает Белгидрометцентр. 17 мая на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С, в юго-западных районах +16..+18°С. 18 мая на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах плорывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +16..+22°С, по востоку до +24°С.