В Беларуси будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы

16 мая погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +20..+26°С, по юго-западу страны +17..+19°С.. Атмосферное давление будет падать.
17-18 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Польши, передает Белгидрометцентр.
17 мая на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С, в юго-западных районах +16..+18°С.
18 мая на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах плорывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +16..+22°С, по востоку до +24°С.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
15 мая хоккейная сборная Беларуси провела последний матч на чемпионате мира в Дании. Седьмой поединок на турнире завершился очередной неудачей. Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
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Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.