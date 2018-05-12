Марадона подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Специалист будет заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать с его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Диего Марадона приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира по футболу в России, который завершится в середине июля. В ближайшее время в Абу-Даби состоится пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей "Динамо-Брест", сообщили в клубе.

Диего Марадона родился в 1960 году. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Забил 34 гола в 91 матче в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года, вице-чемпион 1990 года. Чемпион мира среди молодёжных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года Южной Америки 1979 и 1980 годов. Чемпион Аргентины в составе «Бока Хуниорс» и двукратный чемпион Италии в составе «Наполи». Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Также известен в связи пристрастием к наркотикам.