Минчанин организовал лабораторию и плантацию по производству марихуаны

В Минске при участии бойцов ОМОНа задержан 51-летний минчанин, организовавший на территории Минского района производство марихуаны. Под нарколабораторию во дворе частного дома задержанный оборудовал контейнер – именно там находилось все необходимое для выращивания «урожая», а также пакеты с веществом. Всего изъято 17 пакетов общим весом около 103 килограммов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Позднее оперативники обнаружили на территории Гродненской области еще два парника, в которых находилось около 1400 горшков с коноплей и которые также организовал задержанный минчанин. В доме, к которому прилегал участок с парниками, найдено шесть мешков с высушенной марихуаной общим весом около 20 килограммов.