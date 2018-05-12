Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 09:50
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
16. 05. 2018

Минчанин организовал лабораторию и плантацию по производству марихуаны

В Минске при участии бойцов ОМОНа задержан 51-летний минчанин, организовавший на территории Минского района производство марихуаны. Под нарколабораторию во дворе частного дома задержанный оборудовал контейнер – именно там находилось все необходимое для выращивания «урожая», а также пакеты с веществом. Всего изъято 17 пакетов общим весом около 103 килограммов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Позднее оперативники обнаружили на территории Гродненской области еще два парника, в которых находилось около 1400 горшков с коноплей и которые также организовал задержанный минчанин. В доме, к которому прилегал участок с парниками, найдено шесть мешков с высушенной марихуаной общим весом около 20 килограммов.

 

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.