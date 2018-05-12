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16. 05. 2018

В Минске 30 мая и 9 июня ограничат продажу алкоголя

Продажу алкогольных напитков, в том числе пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7%, ограничат в Минске 30 мая и 9 июня в связи с проведением последнего звонка и выпускных вечеров. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом портале.

Ограничение будет действовать с 08:00 30 мая до 08:00 31 мая и 08:00 9 июня до 08:00 10 июня, но не коснется продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

Также запрещено приносить алкоголь на сами выпускные вечера, использовать пиротехнику и запускать фонарики.

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