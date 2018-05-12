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16. 05. 2018

В Гомеле при попытке задержания мужчина порезал милиционеров

Около полуночи в Гомеле на остановке общественного транспорта «Универмаг» от ножевых ранений пострадали три человека. Обстоятельства выясняются. По предварительной информации, при задержании мужчины, который должен отбывать срок по «наркотической» статье в колонии-поселении, пострадали трое оперативников.

С серьезными ранениями ног милиционеры были госпитализированы, передает Onliner.by.

По информации ProGomel.by, после инцидента мужчина побежал к Сожу, переплыл реку у парка и, не выходя из воды, поплыл вниз по течению. Около 04:30 его заметили у бакена и попытались задержать. Поскольку подозреваемый опять решил сбежать, был открыт огонь.

После этого мужчину задержали и доставили в больницу с пулевым ранением.

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