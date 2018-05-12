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16. 05. 2018

В Беларуси в армию отправят 10 тыс. призывников

В Беларуси 15 мая началась отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве. Только за первый день около 1000 человек пополнили ряды Сил спецопераций, сухопутных войск, Минской военной комендатуры и внутренних войск МВД.

Всего в эту призывную кампанию в войска для прохождения срочной военной службы отправятся около 10 тыс. человек, еще 500 будут служить в резерве, сообщает «Советская Белоруссия».

Вызову на призывные комиссии этой весной подлежат около 45 тыс. человек. Призывные комиссии приняли свыше 30 тыс. решений, по которым более чем 20 тыс. человек получили отсрочку, в 85% случаев — для продолжения образования.

 

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