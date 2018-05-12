В УВД раскрыли подробности задержания в Гомеле

В УВД Гомельского облисполкома раскрыли подробности задержания гомельчанина 1994 года рождения, который находился в розыске и был осужден по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) и по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств) к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

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15 мая в 23:40 милиционеры попытались задержать егов троллейбусе № 20, который стоял на остановке «Универмаг «Гомель». В ответ тот нанес правоохранителям ножевые ранения и сбежал, но после был задержан.

Пострадавших же доставили в больницу, где им были проведены операции. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.