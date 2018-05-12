Алёна Ланская попробовала в Душанбе «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева

Белорусская певица Алёна Ланская, которая в составе белорусской делегации приняла для участия в днях культуры Беларуси в Таджикистан, рассказала в Instagram о том, как проходит ее визит.

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«Первый день пребывания в Душанбе был насыщенным и познавательным. Побывали в Ботаническом саду. Насладились благоухающим ароматом плантаций роз и изяществом многочисленных (60 штук) павлинов на птичьей ферме. Продегустировали местные «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева. Опробовали местную сцену, спели «Белую ласточку». И несмотря на то, что пошёл проливной дождь (хотя это редкость для здешних мест), накопленная усталость (на сон сегодня было 3 часа - ночной перелёт) и даже промокшие ноги не омрачили восторг от поездки», - рассказала она.