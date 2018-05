Алёна Ланская попробовала в Душанбе «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева

Первый день прибывания в #душанбе был насыщенным и познавательным . 😆Побывали в #ботаническийсад . Насладились благоухающим ароматом плантаций роз 🌹 и изяществом многочисленных (60! шт) павлинов на птичьей ферме. Продегустировали местные «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева😬 :) Опробовали местную сцену🙌, спели #белаяласточка :))) И несмотря на то, что пошёл проливной дождь, ☔️( хотя это редкость для здешних мест) , накопленная усталость 😪( на сон сегодня было 3 часа-ночной перелёт ) и даже промокшие ноги 🤦🏼‍♀️ не омрачили восторг 😁от поездки в #варзобскоеущелье . #мойтаджикистан #аленаланская

