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16. 05. 2018

Алёна Ланская попробовала в Душанбе «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева

Белорусская певица Алёна Ланская, которая в составе белорусской делегации приняла для участия в днях культуры Беларуси в Таджикистан, рассказала в Instagram о том, как проходит ее визит.

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«Первый день пребывания в Душанбе был насыщенным и познавательным. Побывали в Ботаническом саду. Насладились благоухающим ароматом плантаций роз и изяществом многочисленных (60 штук) павлинов на птичьей ферме. Продегустировали местные «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева. Опробовали местную сцену, спели «Белую ласточку». И несмотря на то, что пошёл проливной дождь (хотя это редкость для здешних мест), накопленная усталость (на сон сегодня было 3 часа - ночной перелёт) и даже промокшие ноги не омрачили восторг от поездки», - рассказала она.

 

Первый день прибывания в #душанбе был насыщенным и познавательным . 😆Побывали в #ботаническийсад . Насладились благоухающим ароматом плантаций роз 🌹 и изяществом многочисленных (60! шт) павлинов на птичьей ферме. Продегустировали местные «волчьи ягоды» с какого-то странного дерева😬 :) Опробовали местную сцену🙌, спели #белаяласточка :))) И несмотря на то, что пошёл проливной дождь, ☔️( хотя это редкость для здешних мест) , накопленная усталость 😪( на сон сегодня было 3 часа-ночной перелёт ) и даже промокшие ноги 🤦🏼‍♀️ не омрачили восторг 😁от поездки в #варзобскоеущелье . #мойтаджикистан #аленаланская

A post shared by Aliona Lanskaya (@alyonalanskaya) on

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