Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 11:32
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
16. 05. 2018

Беларусь опустилась на 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании

Источник фото: Федерация хоккея Республики Беларусь

Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании, в ходе которого она проиграла все свои матчи, переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).

смотрите также Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею

При этом выше поднимутся команды Франции, Латвии и Дании.

В 2019 году белорусская сборная выступит в дивизионе I группы А, где сыграет с командами Казахстана, Венгрии, Словении, Литвы и Южной Кореи.

 

Это Интересно
Актуальное
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.