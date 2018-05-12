Беларусь опустилась на 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании

Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании, в ходе которого она проиграла все свои матчи, переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).

смотрите также Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею При этом выше поднимутся команды Франции, Латвии и Дании. В 2019 году белорусская сборная выступит в дивизионе I группы А, где сыграет с командами Казахстана, Венгрии, Словении, Литвы и Южной Кореи.