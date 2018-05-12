Лева Би-2 поел карпа и попал в больницу

Белорусский музыкант, солист группы «Би-2» Лёва рассказал в Instagram о своем приключении после того, как пришлось поесть карпа.

«Я не люблю рыбу, но вариантов, пустой после отпуска, холодильник нам не оставил. Карп у Аси (жены Левы Би-2 – Телеграф) получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый... Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ёжик!» - отметил он.