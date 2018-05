Лева Би-2 поел карпа и попал в больницу

Вчера пожарили карпа. Я не люблю рыбу, но вариантов, пустой после отпуска, холодильник нам не оставил. Карп у Аси получился очень вкусным, поэтому я забыл о том, какой он костлявый... Спасибо врачам Университетской клинической больницы N1 ! Филигранно извлекли из горла две кости. Сегодня на ужин жареный ёжик!

