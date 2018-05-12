1 июня в Минске вернут продажу кваса из бочки

С 1 июня в Минске возобновится продажа кваса из автоцистерн, или так называемого бочкового. Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, продавать напиток на 24 площадках будут ООО «Агротемп» (Смолевичи) и ПП «АРГ-групп» (Фаниполь).

При этом в ГУПР уточнили, что количество торговых точек постепенно уменьшается. Так, летом 2017 года в городе было 40 таких площадок, в 2016-м — 68, сообщают "Минск-Новости".

В 2017 году бочковой квас продавался за 0,55–0,7 рубля за 0,5 литра. Какой будет розничная цена в 2018-м, неизвестно, но один из производителей озвучил свою отпускную цену без НДС — 0,45 рубля за литр. Окончательная стоимость зависит от спроса и конъюнктуры рынка.