Валери Вивьер поедает мужчин, как воздух

Out of the ash I rise with my red hair And eat men like air . . #topmodel #actress #valerievivier #balidaily #bikinimodel #gingerhair #hotness #modellife #bikinibabe ❣️❣️❣️❣️❣️

A post shared by Miss Valerie Vivier™ (@valerievivier) on May 15, 2018 at 7:57am PDT