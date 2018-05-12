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16. 05. 2018

Валери Вивьер поедает мужчин, как воздух

Белорусская модель Валери Вивьер призналась в своем аккаунте в Instagram в своего рода каннибализме.

«Я из пепла восстаю огне-красной, и мужчин поедаю, как воздух на завтрак», - прорифмовала она свое поведение (изначально стихотворение было на английском, вольный перевод – Телеграфа).

Нельзя исключать, что несмотря на такое предупреждение, очередь быть съеденным такой белорусской самкой богомола моделью не иссякнет.

 

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