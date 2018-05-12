Валери Вивьер поедает мужчин, как воздух

Белорусская модель Валери Вивьер призналась в своем аккаунте в Instagram в своего рода каннибализме.

«Я из пепла восстаю огне-красной, и мужчин поедаю, как воздух на завтрак», - прорифмовала она свое поведение (изначально стихотворение было на английском, вольный перевод – Телеграфа).