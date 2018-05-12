В Таджикистане официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон 16 мая в Гиссаре официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники. "В сентябре я буду здесь, и я уже посмотрю, как вы торгуете. В сентябре вы уже доложите нам, на какие рынки вышли", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к руководству МТЗ и предприятия в Гиссаре.

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По его словам, на базе предприятия планируется создать опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки, сообщили в Администрации главы государства.

Главам государств доложили о планах локализации производства в Гиссаре. Александр Лукашенко поддержал такую работу, чтобы часть узлов для собираемой техники производили непосредственно в Таджикистане. Речь также шла о подготовке таджикских специалистов на конвейерном производстве в Беларуси. Он также отметил возможности использования техники МТЗ для нужд коммунального городского хозяйства и поручил доставить в Таджикистан образцы соответствующего оборудования.