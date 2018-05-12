В Беларуси возбудили дело против менеджмента Мотор Сичи

В Беларуси прокуратура возбудила дело против гендиректора и должностных лиц компании Мотор Сич. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственного корреспондента.

Белорусские правоохранительные органы подозревают представителей компании в превышении полномочий, имевшем тяжкие последствия для предприятий из страны.

Сотрудники прокуратуры провели проверку Оршанского авиаремонтного завода, контрольным пакетом акций которого владеет украинская компания. Прокуратура также проверила помещения представительства украинского предприятия в Беларуси и изъяла документы, касающиеся его деятельности на белорусской территории.

По данным следствия, сотрудники Мотор Сичи нанесли белорусскому заводу убытки в особо крупном размере, а также существенный вред его интересам. Фамилии должностных лиц в прокуратуре не назвали.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины провела обыски на Мотор Сичи в Запорожье.

Источник: korrespondent.net