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16. 05. 2018

МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен монополистов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило инструкцию о порядке регулирования цен (тарифов) организаций-монополистов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля №20, которое вступает в силу 17 июня.

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Инструкция определяет порядок регулирования цен способами, установленными законом "О ценообразовании", и действия организаций-монополистов в случае применения в их отношении определенных способов ценового регулирования.

Дополнительно регламентирован порядок установления и применения цен, а также пакет документов, необходимых для обоснования монополистами соответствующего уровня цен.

Целью документа является недопущение необоснованного роста цен организаций-монополистов и пресечение злоупотребления ими своим доминирующим положением, заявили в МАРТ.

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