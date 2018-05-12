Новым Постоянным координатором ООН в Беларуси стала Казана-Вишневецкий

15 мая Иоанна Казана-Вишневецкий прибыла в Беларусь для вступления в должность Постоянного координатора ООН, Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси. Казана-Вишневецкий также назначена Представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и Руководителем офиса ООН Департамента общественной информации (ДОИ).
C 2010 года Иоанна Казана-Вишневецкий работала в штаб-квартире ПРООН в качестве начальника отдела по западным странам СНГ и странам Закавказья, а затем в должности главы отдела по связям и надзору над страновыми офисами Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Нью-Йорке, где она отвечала за координацию взаимодействия с правительствами государств-членов ООН через Постоянные представительства при ООН, а также оказывала содействие руководству ПРООН в контроле и стратегической поддержке восемнадцати страновых офисов ПРООН, подотчетных Региональному бюро по странам Европы и СНГ.
Казана-Вишневецкий тесно сотрудничала с Департаментом ООН по политическим вопросам, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, а также Канцелярией Генерального секретаря ООН и иными структурами Секретариата. Г-жа Казана-Вишневецкий внесла вклад в развитие сотрудничества ПРООН с ключевыми донорами, и с 2015 года была членом Руководящего комитета Трастового Фонда “Российская Федерация – ПРООН в целях развития”.
До перехода в штаб-квартиру ПРООН в Нью-Йорке Казана-Вишневецкий работала заместителем Постоянного представителя ПРООН в Украине, где под ее руководством была разработана масштабная программа по развитию на местном уровне, и ассистентом Постоянного представителя в офисе ПРООН в Литве. Иоанна начала свою карьеру в ООН в страновом офисе ПРООН в Варшаве.
Казана-Вишневецкий родом из Польши, имеет степень магистра Экономики и Международных Отношений Варшавской Школы Экономики (Szkola Glowna Handlowa). Владеет английским и русским языками.
Казана-Вишневецкий заменила на посту Санаку Самарасинха, который завершил свою миссию в Беларуси 30 апреля 2018 года.
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Россия сыграет с Канадой и другие пары четвертьфинала ЧМ по хоккею
Накануне на чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Команды отыграли заключительные матчи предварительной стадии, по итогам которых определились все пары участников четвертьфинала.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь опустилась на 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании
Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании, в ходе которого она проиграла все свои матчи, переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
15 мая хоккейная сборная Беларуси провела последний матч на чемпионате мира в Дании. Седьмой поединок на турнире завершился очередной неудачей. Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.