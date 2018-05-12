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16. 05. 2018

Ансамбль «Песняры» выпустил альбом «Продолжение»

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выпустил новый альбом «Продолжение», выход которого посвящен 15-летию нынешнего состава коллектива. Концертная презентация диска в Минске состоится 29 сентября в КЗ «Минск».

Ансамблю «Песняры» скоро 50 лет. Почти 33 года им руководил народный артист Владимир Мулявин и уже 15 лет коллектив работает без него. Альбом «Продолжение» – уже седьмая студийная работа нынешнего состава. Ее основу составляет новый материал.

– За 15 лет мы дали около 1500 концертов в Беларуси и за ее пределами. Это все страны СНГ, а также Литва, Латвия, Эстония, Польша, Франция, Китай, Вьетнам, Ливан и другие. Причем уже достаточно давно материал эпохи Владимира Мулявина и новые песни даже за границей звучат в равных долях. Примерно половина песен – всегда на белорусском языке. Дело Владимира Мулявина продолжается – отсюда и название диска, – рассказал художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

Большинство песен альбома «Продолжение» полностью написаны артистами ансамбля. Две новые песни написаны на стихи классиков: Янки Купалы («Генацвале»), а также писателя 19 века Ипполита Климашевского («Я ліцвін»). Помимо этого на альбоме впервые издана белорусская версия полонеза Огинского с текстом Вячеслава Шарапова. Также на диске есть две обработки песен времен Владимира Мулявина: «Стася» и «Чаму ж мне ня пець». Новая работа ансамбля записана и сведена на студии «Песняры» в Минске.

Альбом «Продолжение» доступен на всех основных цифровых площадках, включая iTunes и GooglePlay. CD с доставкой по Беларуси можно заказать в интернет-магазинах Multidisc.by и Discoland.by.

«Песняры» с программой «Разам быць»

29 сентября – Минск, КЗ «Минск» – 19:00

Билеты: от 20 до 28 рублей

Продажа: Kvitki.by, в кассах города, салонах «Евросеть», «Связной», «На связи».

Инфолиния: (033) 661 14 32

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