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01. 05. 2018

"Детское, нелепое шоу": Иран ответил на обвинения Израиля

 
Слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе Ирана похожи на "нелепое шоу". Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи, передает Mehr.
 
"То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы наблюдали и в прошлые годы", – ответил Аракчи на заявление израильского премьера.
 
Он отметил, что информация о секретном месте, где якобы хранятся документы о ядерной программе, представляется иранским властям "забавной". Аракчи заявил, что не представляет, как хранить такую документацию в "промышленном хранилище".

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана неприемлема – Трамп
 
Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По его словам, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

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Источник: korrespondent.net

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