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01. 05. 2018

В Грузии запретили курить в общественных местах

 
В Грузии с 1 мая входят в силу законодательные поправки, которые подразумевают запрет курения в барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах.
 
В законопроекте говорится, что гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект – на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.
 
Согласно поправкам, курение допускается дома, в специальных местах для курения, которые будут установлены на улицах, в кальян-барах, в пенитенциарных учреждениях, в казино. 
 
Запрет действует во всех типах построек, на площадках, в общественном транспорте, учебных учреждениях. Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий.
 
В Грузии каждый третий человек является курильщиком. 

В Украине курят более 7 млн человек
 
Напомним, с февраля на пляжах Таиланда ввели постоянный запрет на курение.

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Источник: korrespondent.net

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