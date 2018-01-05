Лента RSS
Подписаться на ленту
01 мая 2018, вторник, 03:43
+26°C
Завтра +23°C
+26°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
01. 05. 2018

США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана


В Белом доме заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов.

"О заявлении Израиля, связанного с разработкой ядерного оружия в Иране. Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества", – говорится в заявлении Белого дома в Twitter.

ON ISRAEL’S ANNOUNCEMENT RELATED TO IRANIAN NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT: ...These facts are consistent with what the United States has long known: Iran has a robust, clandestine nuclear weapons program that it has tried and failed to hide from the world and from its own people.

— The White House (@WhiteHouse) 30 апреля 2018 г.

"Детское, нелепое шоу": Иран ответил на обвинения Израиля

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По его словам, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.