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01. 05. 2018

Мустафу Найема прооперировали – нардеп Лещенко


Подвергшегося нападению группы молодых людей во время дорожного конфликта в центре Киева народного депутата Мустафу Найема после госпитализации прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности. Об этом заявляет нардеп Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.
 
"Проведал Мустафу. Сегодня вечером он дал показания полиции, его прооперировали", – написал депутат в ночь на вторник, 1 мая.
 
По словам парламентария, к нему "поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос".
 
"Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом – уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации – это необратимость наказания", – выразил Лещенко.

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Как сообщалось, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

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Источник: korrespondent.net

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